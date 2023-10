'A Fazenda 2023': Record se posiciona sobre falas preconceituosas e mantém Yuri no reality

Na transmissão ao vivo do reality A Fazenda desta quarta-feira, 4, a apresentadora Adriane Galisteu parou para conversar com os peões sobre as falas preconceituosas ditas na noite anterior durante discussão entre Lucas e Yuri e alertou serem "inaceitáveis" dentro do programa. Apesar do aviso, Yuri Meirelles não foi expulso do reality.

"Hoje eu tô aqui diferente, porque tenho um assunto sério. Antes de seguir com o programa, quero dar um recado importante. Nós já deixamos claro que se fossem necessários, alertaríamos vocês sobre temas como assédio, racismo e homofobia, e eu falo em nome da Record, da direção e em meu próprio nome", disse logo no início da exibição do reality.

Sem citar nomes inicialmente, Galisteu mencionou discussões ocorridas durante a madrugada e falas que descreveu como de "teor homofóbico".

"Já passou da hora da homofobia e de qualquer LGBTfobia acabe de vez. Não existe e nem pode existir mais espaço para esse tipo de comportamento. Muitas pessoas no Brasil e no mundo sofrem por causa dessas questões. Que cada um de nós, cidadão, seja a força de transformação para que isso acabe de vez. Isso vale para qualquer tipo de discriminação", pontuou,

Ao final, a apresentadora alertou que homofobia é crime e a "insistência" poderia levar a expulsão do programa.

Ao final da prova do Fazendeiro, Galisteu retornou a falar com os peões sobre o alerta e dessa vez mencionou nomes. "Parece que alguns não entenderam muito bem, gente, é preciso que eu desenhe? É claro que o que falei tem a ver com Lucas na noite anterior e os termos usados ao se dirigirem a ele, então por favor, fiquem atentos porque todos nós estamos atentos aqui", finalizou.

Apesar do alerta, Yuri Meirelles permanece no reality.

Entenda como foi a briga entre Lucas Souza e Yuri Meirelles

Na madrugada de quarta-feira,4, o modelo Yuri Meirelles utilizou um termo homofóbico ao se referir a Lucas Souza. O ponto inicial do desentendimento ocorreu entre Lucas Souza e o ator Darlan Cunha, amplamente reconhecido como Laranjinha. No decorrer dessa discussão, Yuri Meirelles imitou Lucas Souza de maneira debochada. A ação foi identificada nas redes sociais como uma expressão homofóbica.

As respectivas assessorias de imprensa de ambos os participantes emitiram declarações públicas sobre o ocorrido. A equipe de Yuri Meirelles reconheceu o erro e pediu desculpas àqueles que se sentiram ofendidos, e de forma específica a Lucas Souza. A nota destacou que em "nenhum momento essa foi a intenção real do Yuri".

Já Lucas Souza, em sua declaração, focou na legalidade da situação. Ele apontou várias possíveis transgressões legais cometidas contra ele no decorrer do programa, especificamente referindo-se às ameaças e ofensas homofóbicas. Uma delas foi feita por Darlan Cunha, que ameaçou Lucas dizendo: "Aqui dentro a gente discute, lá fora eu te pego". A nota ainda fez referência a outros participantes do programa, aludindo a possíveis crimes de injúria e injúria homofóbica.