Dia de São Francisco de Assis tem igreja lotada de pets em S.Caetano

Centenas de fiéis estiveram nesta quarta-feira (4) na Igreja São Francisco de Assis, em São Caetano, para celebrar o Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e da natureza. As missas e bênçãos para proteção dos bichos tiveram a presença, além das pessoas, de muitos animais – como cachorros, pássaros variados e até mesmo um jabuti –, que estiveram com os tutores durante as cerimônias.

Sueli de Almeida, 68 anos, é aposentada e foi para a cerimônia acompanhada de Fifi, uma Yorkshire terrier que é sua companheira há oito anos. Vestida com as cores do Brasil, a cadela foi uma das primeiras a receber a benção do Padre João Aroldo Campanha. Sueli revela que a pequena pet já passou por várias enfermidades, como cirurgias, vômitos e febre, mas sempre se recuperou após a súplica ao santo.

“É maravilhosa está data, primeiro porque sou devota de São Francisco de Assis, e depois porque qualquer problema que ela (Fifi) tem eu já peço para ele proteger e curar”, conta a aposentada, que revela: “Gosto de sair com ela vestida, e como estava em cima da hora a roupa com as cores do Brasil foi a primeira que peguei. Ela até já sabe que quando coloca o vestidinho é porque ela vai passear, já ficando toda animada”.

Já Luzia Bertachini de Araujo, 67, dona de casa, traz uma Akita Inu de nome Mel desde seu nascimento, sendo este o sexto ano em que a dupla marca presença na cerimônia. “Esta data é um dia muito especial, de São Francisco de Assis, que tanto amou a natureza e as criações. Hoje lembramos de um santo que foi tão humilde. Sempre que venho peço muita saúde para a Mel e para todos os animais, além de pedir que sejamos humildes como São Francisco de Assis foi”, diz Luzia.

Sky tem apenas oito meses e veio pela primeira vez receber as bençãos na igreja, localizada na Rua São Francisco de Assis, 84, no Bairro Santa Maria. A jovem cadela estava junto ao seu tutor, o vigia Adilson José Valério, 40, que pede um pouco mais de sossego para sua pet. “É um dia muito importante por consideração aos animais, e para ela peço calma e tranquilidade”, revela ele.

SÃO FRANCISCO

O Dia de São Francisco de Assis é celebrado em homenagem à data da sua morte, em 4 de outubro de 1226. Sua canonização aconteceu em 6 de julho de 1228, pelo Papa Gregório IX. São Francisco também é conhecido como protetor dos humildes, devido a sua dedicação aos miseráveis e doentes durante viagens missionárias.

“A importância da festa de São Francisco hoje se liga muito a todo discurso da ecologia e do meio ambiente, porque São Francisco descobre a presença de Deus em toda criatura e criação”, afirma o Padre João Aroldo Campanha. “Esse amor não racional gratuito que encontramos nos animais é limpo. Temos de amar a natureza porque ela é um dom de Deus, mas através disso descobrir o valor único do amor e afeto humano”, finaliza.