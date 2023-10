Academia de boxe da região firma parceria nos EUA

A academia de Santo André, The Oliveira Brothers, referência na formação de pugilistas no Grande ABC, firmou parceria com a norte-americana Banner Promotions, empresa de promoção de lutas de boxe profissional. Os irmãos proprietários da academia, Gabriel e Ivan Oliveira, estiveram no último final de semana na Philadelphia, onde fecharam detalhes da parceria com o CEO, Arthur Pellulo e o vice-presidente da empresa, Matthew Rowland.

Com essa parceria a The Oliveira Brothers terá a chance de proporcionar oportunidades para os bons boxeadores brasileiros lutarem no exterior. “Com isso, ficamos acertados que seremos os representantes da Banner Promotions no Brasil. Desta forma, os atletas que almejam lutar no exterior, com o respaldo de uma empresa ‘lado A’, sendo promovido e não levado como ‘escada’, terão essa opção conosco”, explicou Ivan Oliveira.

No cartel de atletas que já passaram pela mãos da empresa americana estão Acelino Popó Freitas, o medalhista de ouro olímpico, Vasyl Lomachenko, além de Manny Pacquiao, um dos boxeadores mais populares do século XXI, que protagonizou a luta do século contra Floyd Mayweather. “Estamos muito felizes. Além dos nossos atletas, que são ótimos boxeadores, teremos a chance de trabalhar com outros lutadores brasileiros, abrindo portas para eles”, finalizou Ivan.

Dois dos principais nomes que treinam na academia The Oliveira na atualidade é o pugilista andreense Rubens “Manchinha” Santos, campeão brasileiro dos Pesos Galo, e Luiz Oliveira, o Bolinha, da Seleção Brasileira de Boxe.