BB e Fundação BB doam R$ 1 mi para atingidos por estiagem no Amazonas e lançam campanha

O Banco do Brasil e a Fundação BB fizeram uma doação de R$ 1 milhão para apoiar as pessoas atingidas pela estiagem no Estado do Amazonas. A doação é o ponto de partida de uma campanha do banco e da Fundação que vai angariar recursos para levar alimentos e água potável à população amazonense. Unidades do conglomerado vão divulgar a campanha em múltiplos canais, junto a clientes pessoas físicas, jurídicas e de outros segmentos.

Os recursos doados serão destinados a instituições sem fins lucrativos que atuam na região, e que farão a aquisição e a distribuição de alimentos e água potável. O valor doado de partida deve levar ajuda a 4.000 famílias, segundo o banco. Haverá apoio logístico por representações locais das Forças Armadas, em um cenário de dificuldade de acesso intensificado pela seca.

"O cenário de extrema escassez de chuvas na região amazônica reforça a importância das ações ASG (ESG, sigla para boas práticas ambientais, sociais e de governança) abrangerem o cuidado ambiental e o amparo às pessoas que ali vivem", diz em nota a presidente do BB, Tarciana Medeiros. "Estivemos em Nova York em setembro, onde captamos recursos para a aplicação em recuperação de áreas degradadas, apoio às MPE e à agricultura sustentável na Amazônia. Agora, esta ação humanitária é urgente e pede nosso apoio também."

O presidente da Fundação BB, Kleytton Morais, afirma que há alinhamento entre a entidade e o BB na ação. "Neste momento em que moradores do estado do Amazonas estão em extrema necessidade é importante trazermos o espírito público do BB, e a real dimensão de trazermos no nome institucional o nome do país, de dimensões continentais, riqueza na diversidade, sensibilidade social e sentido de união."

Perto dos menores níveis já registrados, os rios do Amazonas retratam a forte seca que atinge a região nos últimos meses, com impactos sociais, ambientais e econômicos. 23 cidades estão em situação de emergência nas calhas do Alto e do Baixo Solimões, do Juruá, do Médio Solimões e do Purus. Segundo o BB, são 174,7 mil pessoas afetadas.