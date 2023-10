MEIs respondem por sete em cada 10 empresas no País

Sete entre dez empresas abertas no Brasil (69,7%) em 2021 eram MEIs (Microempreendedores Individuais). A cada cinco trabalhadores no mercado formal, um (19,7%) atua como MEI. Os números fazem parte do estudo divulgado ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e mostram o cresdimento desta modalidade no País, orincipalmente durante a pandemia de Covid.

As Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais do IBGE revelam que, em 2021, havia 13,2 milhões MEIs no Brasil.Houve altas ante 2019, quando o País tinha 9,6 milhões de MEIs, ou 64,7% do total de empresas e outras organizações e 15,2% do total de ocupados formais. Considera-se total de ocupados formais a soma do número de MEIs, seus empregados e o pessoal ocupado do Cempre (Cadastro Central de Empresas) do IBGE.

Realizado pela primeira vez no IBGE, este levantamento foi feito exclusivamente a partir de diferentes fontes de registros administrativos. “Os MEIs têm ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho formal do País, mostrando uma crescente evolução. A maior parte deles está concentrada na região Sudeste”, explica Thiego Ferreira, analista da pesquisa.

De acordo com a legislação em vigor, os MEIs podem ter até um empregado. Na comparação entre os dados de 2021 e 2019, verificou-se que o número de MEIs empregadores ainda não retomou o patamar pré-pandemia de Covid-19. Em 2019, havia 146,3 mil MEIs com empregados, enquanto em 2021 o quantitativo reduziu para 104,9 mil.

Cerca de metade dos MEIs (50,2%) estava presente no setor de serviços em 2021. O comércio; reparação de veículo automotores e motocicletas respondeu por 29,3%, sendo essa atividade a que apresentou o maior quantitativo de empregados dos MEIs (48,3%).

Dentre as 15 classes mais representativas da Cnae (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 2.0, cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza se destacou em 2021, respondendo por 9,1% do total de MEIs (1,2 milhão). Em seguida, vinham comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 939,6 mil MEIs (7,1%), e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, com 827,3 mil (6,3%).