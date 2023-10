Companhia de Danças de Diadema mostra novo espetáculo

A Companhia de Danças de Diadema faz pré-estreia de seu novo espetáculo, Subtexto, com coreografia de Carlos Veloso e direção geral de Ana Bottosso, em duas apresentações no Teatro Clara Nunes – Centro Cultural Diadema com entrada gratuita.

A primeira é neste sábado, às 20h. A segunda será no domingo, durante o evento Bailando na Cidade, a partir das 16h, quando também se apresentam os alunos das Oficinas de Dança do CCD, coordenadas pela Companhia.

Ainda no sábado o espetáculo infantil Nas Águas do Imaginar - de Ton Carbones e elenco – tem apresentação gratuita na Praça de Eventos do Sesc Itaquera, às 14h. Mais cedo, às 11h, os artistas orientadores da Companhia de Danças de Diadema ministram, no mesmo espaço, a oficina Bailando em Família, que integram as crianças e seus familiares.

A Companhia de Danças de Diadema tem apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura e Associação Projeto Brasileiro de Dança.