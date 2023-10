Cultura alemã ganha espaço em festival em shopping de Sto.André

Canecas erguidas, cores vibrantes e muito alto astral darão o tom do Beer Town Oktoberfest, no Grand Plaza Shopping, em Santo André. Entre amanhã e domingo, das 12h às 22h, os visitantes poderão vivenciar a famosa celebração germânica. A animação ainda tem cunho solidário, com entrada gratuita, mediante a doação de brinquedos para iluminar o Dia das Crianças.

Além das roupas tradicionais, responsáveis por contar histórias que transcendem o tempo, os aromas da gastronomia alemã serão um dos pontos altos do evento. O menu oferece uma viagem pelos sabores autênticos de hambúrguer, torresmo, churrasco, mega lanches e, até mesmo, comida nordestina, churros, entre outros quitutes. Claro que, o chopp gelado não pode faltar na experiência.

“Nos preocupamos em sempre ter excelência quando trazemos também a parte gastronômica. É um festival para encher os olhos e deixar todo mundo muito satisfeito com a culinária”, comenta Renan Leonessa, diretor executivo da patrocinadora Cervejaria Madalena.

E para contagiar o público, o entretenimento musical lidera o clima da noite. Desde o rock clássico do Deep Ilusions - Guns N’ Roses cover até o pop do Yellow - Coldplay cover, a trilha sonora contempla repertório diversificado para todos os públicos com bandas, covers e DJ.

“Festivais como este fortalecem a cultura e entretenimento na região. Destaca também o trabalho intenso que todos fazem em torno da gastronomia e bebidas. Nós da Madalena ficamos muito felizes de poder proporcionar atividades como estas”, salienta Leonessa.