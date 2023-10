Risada garantida no Teatro Lauro Gomes em São Bernardo

O Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo, vai se transformar na cena do humor neste mês de outubro. Grandes nomes do stand up nacional desembarcam no Grande ABC para apresentações que vão, certamente, arrancar boas risadas do público.

A paranaense Bruna Louise fará uma temporada no Lauro Gomes – série, que apresenta o espetáculo Burnout começou na quarta-feira e vai até o dia 25. Em seu show, Bruna explora o lado feminista do humor, sem papas na língua.

Burnout foi inspirado em uma situação pessoal – a comediante foi diagnosticada com o cansaço mental devido ao trabalho. Ela consegue tocar em um assunto delicado com leveza e humor, fazendo o público refletir e gargalhar ao mesmo tempo.

Os shows de Bruna acontecem todas as quartas-feiras de outubro. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 80, sem contar a taxa de serviço.

Outro nome de peso do humor brasileiro – desta vez com raízes no Grande ABC – é Danilo Gentili. O andreense sobe ao palco do Teatro Lauro Gomes amanhã, às 20h30, em apresentação única de stand up.

O polêmico humorista tem uma longa trajetória e é figurinha carimbada de esquetes de comédia. Ele foi integrante do programa CQC, da Band, hoje apresenta o The Noite, no SBT, é escritor e ator, participando de filmes e séries de TV.

Os ingressos para o show de Danilo Gentili custam de R$ 80 a R$ 160, sem contabilizar taxa de serviço.

E, para fechar a temporada de humor no Teatro Lauro Gomes, no dia 20 de outubro quem se apresenta em São Bernardo é Thiago Ventura. Natural de Taboão da Serra, Ventura se tornou um fenômeno do humor brasileiro e nas redes sociais.

Com estilo despojado e sempre explorando a infância na periferia de Taboão, Ventura conquistou o público misturando bordões e expressões - como a pose de quebrada - com esquetes inteligentes e histórias envolventes.

Ventura é integrante titular do programa A Culpa É do Cabral, do Comedy Central, integra o grupo 4 Amigos e teve especiais gravados pela Netflix. Seu canal no YouTube passa dos 5 milhões de inscritos.

A apresentação única de Ventura custa de R$ 45 a R$ 90.

SERVIÇO

Burnout, com Bruna Louise

Todas as quartas-feiras, até o dia 25, às 21h

Ingressos: R$ 40 a R$ 80 (mais taxa de serviços)

Stand up com Danilo Gentili

Sexta-feira, às 20h30

Ingressos: R$ 80 a R$ 160 (mais taxa de serviços)





Novo Show de Thiago Ventura

Dia 20, às 19h e às 21h30

Ingressos: R$ 45 a R$ 90 (mais taxa de serviços)

Endereço: Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos, São Bernardo)

Ingressos no site da Bilheteria Express