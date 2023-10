Penha vai para cima de Marcelo Akira

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), subiu o tom em meio à defesa sistemática que a deputada estadual Carla Morando (PSDB) tem feito do vereador Marcelo Akira (Podemos). “Venho enfrentando o machismo e a misoginia do vereador Marcelo Akira. Chega, eu não vou mais me calar. Machismo mata. Misoginia é crime. Estou comprometida com políticas públicas reais que promovam a igualdade de gênero e o respeito às mulheres. Não vamos tolerar o machismo e a misoginia. Trabalharemos incansavelmente para criar um ambiente onde todas as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito, independentemente do gênero”, disse Penha, em um vídeo recentemente publicado em suas redes sociais, semanas depois de Akira proferir falas machistas na tribuna da Câmara, ao dizer que a prefeita “vem abrindo as penas para a cidade”. Penha vem pressionando, inclusive, para que Carla se manifeste publicamente a respeito do episódio, pedindo sororidade, mas a tucana ignora e mantém a linha de defesa de Marcelo Akira.

Contradições

Recentemente, inclusive, a deputada estadual Carla Morando (PSDB) levou Marcelo Akira (Podemos), de Rio Grande da Serra, a série de órgãos estaduais para conduzir adiante sua denúncia de desmatamento ilegal no município. Carla gravou vídeos de apoio a Akira, sem nem tocar no tema machismo. A mesma Carla foi a que, em setembro, criou grande movimento para tentar enquadrar o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) como machista.

Silêncio

Outro silêncio que chama atenção é a da advogada Gabriela Manssur. Ex-procuradora e à frente do projeto Justiça de Saias, Gabriela se diz defensora das mulheres vítimas de violência de qualquer espécie e foi a advogada de Carla no processo contra Luiz Fernando no conselho de ética - denúncia arquivada por unanimidade na Assembleia Legislativa. Gabriela não fez nenhuma fala de apoio à prefeita Penha Fumagalli (PSD), de Rio Grande da Serra.

Posicionamento

O vereador Sargento Simões (PL), de Mauá, procurou esta coluna para dizer que foi solitário o voto a favor dos projetos de lei do governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT) para criação de 505 cargos concursados na Prefeitura. Ele disse que, na segunda discussão, será contrário à proposta do Paço.

Filiação

E, por falar em Simões, ele marcou para o dia 27 um ato de filiação ao PL de Mauá. No material de divulgação, ele coloca fotos de diversas lideranças do PL, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de sua própria mulher, Josi Simões.

Em Brasília

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), viajou novamente para Brasília, em busca de recursos do governo federal para a cidade. Uma das agendas foi com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT).

Nova casa

A Secretaria de Saúde de Santo André logo terá novo endereço. Hoje a estrutura central funciona no Paço, com alguns departamentos descentralizados. A pasta ficará em um prédio na Rua Catequese, próximo da estação. O letreiro já foi instalado.