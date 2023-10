Diretoria passa confiança a Lucio Flavio e ao elenco: 'Vamos brigar até o fim'

A reapresentação do Botafogo após o empate em casa com o Goiás, por 1 a 1, na segunda-feira, e a consequente queda do técnico português Bruno Lage, foi de descontratação e com a diretoria transmitindo total confiança a Lucio Flavio, que assume interinamente, ao ex-zagueiro Joel Carli, que será seu auxiliar no clássico com o Fluminense, e ao elenco.

Carli e Lucio Flavio fizeram questão de cumprimentar, um a um, todos os jogadores do elenco, antes das atividades do dia. E com semblante sorridente, mostrando que não há motivos de preocupação no líder do Brasileirão, apesar dos quatro jogos sem vitórias, com somente um ponto somado.

André Mazzuco, diretor de futebol, esteve nas atividades acompanhando o time e falou sobre a queda de Bruno Lage. "Estamos em momento de decisões. A gente claro que agradece ao Bruno e a toda sua comissão, mas nesse momento buscamos o melhor para o clube. Foi uma decisão do John Textor (CEO do clube) e da diretoria de futebol. Hoje, nossa maneira nos permite se envolver com todos", afirmou, revelando que a troca se fez necessária para o time não deixar de brigar pelo título.

O treinador perdeu a confiança da torcida e da diretoria após deixar o artilheiro Tiquinho Soares no banco contra os goianos. Chamado de "burro", viu sua situação ficar insustentável.

Já os jogadores ganharam voto de confiança. "Temos um grupo coeso, que busca as melhores soluções para o Botafogo. Sabemos o que queremos, está muito claro a briga pelo título, a gente sabe bem o que quer e os jogadores estão comprometidos", falou Mazzuco. "Dentro da sequência que temos, é confiança total em quem vai tocar esse trabalho. Dar confiança ao Lucio, que esteve no processo de transição com o Caçapa quando o Luis Castro saiu, é um assistente da casa, profissional com ótima relação e que conhece nosso momento."

O apoio se estendeu para Carli. "Além dele (Lúcio Flavio), temos o Carli, já envolvido com profissional do clube. Já se capacitou e vai ajudar muito o Lúcio no processo", enfatizou o diretor. "É confiança total no trabalho, dos atletas, do grupo, da torcida, com os torcedores apoiando de todas as formas. São 13 finais, a gente sabe o que quer e vamos brigar, buscar até o final. Neste novo início de percurso, há a certeza de buscar bons frutos no fim."

Lucio Flavio também foi na linha confiante em retomada dos bons resultados. "Sabemos que todos buscam essa referência no Botafogo, então pela capacidade e força do grupo, é darmos condições para que possam cada vez mais despontar e ter rendimento melhor", disse. "Teremos um compromisso importante (contra o Fluminense) e certamente temos condição (de vitória) por termos um grupo de capacidade enorme para superar todos os desafios. Acredito nesse potencial, o grupo é maduro e alcançou essa posição pela boa capacidade. Acreditamos na performance de todos."