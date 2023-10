Em Sto.André, projeto do PSB passa por Paulo Serra

O deputado estadual Caio França (PSB) reconhece que a construção da pré-candidatura a prefeito de Santo André do vereador Eduardo Leite (PSB) passa por um diálogo com o prefeito Paulo Serra (PSDB), diante dos altos índices de aprovação da gestão tucana.

Em visita ao Diário, Caio garantiu que Eduardo Leite, recém-filiado à legenda, tem todo respaldo e suporte para seu projeto de voo solo no município, porém, ponderou que “quem quiser disputar com chances reais a Prefeitura precisa entender que a gestão do Paulo Serra é aprovadíssima na cidade”.

“O Eduardo é uma figura muito respeitada por todos os campos políticos e isso é um ingrediente importante para quem pretende disputar a Prefeitura. Ele tem feito conversas com todas as forças políticas da cidade, o que é uma característica importante do Eduardo”, analisou. “A gestão do Paulinho é muito bem avaliada, então, quem vai disputar a Prefeitura tem de entender isso, fazendo uma crítica pontual ou outra. Uma candidatura muito crítica se torna inviável, e não é o que parece que o Eduardo está disposto a fazer.”

O vereador participou recentemente de uma reunião com potenciais candidatos governistas à sucessão de Paulo Serra – e a presença do socialista causou comentários sobre uma aliança entre o prefeito e o parlamentar. “O Eduardo é uma figura ponderada, equilibrada, que tem respeito de outras frentes na cidade. Eu acho que o Eduardo vai trabalhar para continuar com essa força e, a partir do ano que vem, as conversas podem avançar. Hoje, o Eduardo é pré-candidato a prefeito e está animado, com as pesquisas o colocando em segundo e terceiro lugares. Em uma cidade com dois turnos, uma figura como o Eduardo se torna muito importante para o pleito.”

Sobre o deputado federal Marcelo Lima (PSB), de São Bernardo, alvo de ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por infidelidade partidária, Caio saiu em defesa do correligionário. “Sou advogado e, do ponto de vista jurídico, é injusto um processo como esse poder avançar para a cassação do mandato dele. Ele saiu do Solidariedade antes da fusão com o Pros, então tinha liberdade para fazer o que fez. Estamos dando todo suporte para o Marcelo, até para ele ter a tranquilidade de tocar a pré-candidatura dele em São Bernardo.”

Já a respeito de Diadema e de Mauá, municípios onde o partido firmou composição com os prefeitos José de Filippi Júnior (PT) e Marcelo Oliveira (PT), respectivamente, Caio admitiu que o objetivo do PSB é brigar pela indicação de vice dos dois chefes de Executivo que partirão para a reeleição.

A sigla indicou, em Diadema, Marcelo Strama como secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E, em Mauá, a ex-deputada estadual e ex-vereadora paulistana Patricia Gama se tornou secretária de Cultura.