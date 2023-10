Sto.André anuncia contratação de 210 novos agentes comunitários de saúde

A Prefeitura de Santo André informou que irá abrir 210 novas vagas de ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) até o fim de 2023. O anúncio foi feito pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) durante a cerimônia de entrega de certificados técnicos a 142 atuais ACSs municipais, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, no Centro.

Segundo o tucano, as novas contratações permitirão a ampliação da área de atuação dos profissionais. O plano é aumentar o número de cobertura de atendimento dentro do Programa Saúde da Família no município para 75% do território até o término deste ano. Cada ACS recebe dois salários mínimos por mês (R$ 2.640) e as novas vagas serão preenchidas por concurso público já realizado.

Durante a formatura dos ACSs do projeto Saúde com Agente, o prefeito de Santo André afirmou que a atuação desses profissionais continuará aumentando em 2024. Até o final do ano que vem, 85% de todo território andreense será contemplado pelo programa de estratégia de saúde da família. Essa ampliação faz parte da tática do projeto ‘Santo André 500 anos’. “Em 2026, todas as áreas da cidade serão atendidas pelos agentes”, confirmou Paulo Serra.

Por causa da pandemia de Covid-19, a expansão de agentes comunitários foi prejudicada. Segundo o prefeito, foram dois anos praticamente perdidos, mas agora está sendo possível trabalhar essa ampliação. “Apesar de o planejamento ter atrasado, estamos próximos do 50% (de cobertura). Isso faz uma diferença enorme nas unidades de saúde”, ressaltou.

Com novas contratações, Santo André contará com 483 agentes comunitários de saúde. Essa quantia representa um aumento de, aproximadamente, 79%, em comparação com 2017, quando a cidade possuía 270 ACSs. “Precisamos tornar as pessoas visíveis, os agentes são essenciais para o funcionamento da saúde pública de Santo André. São a grande engrenagem e a alma do programa (saúde da família)”, completou Paulo Serra.

O evento de formatura também marcou o lançamento dos novos uniformes e tablets que serão entregues até o final do mês de outubro para os agentes comunitários.

Para o secretário de Saúde, Gilvan Junior, a valorização dessa categoria é essencial para a rede pública de Santo André. “A gente sabe da dificuldade diária. O agente faz a ligação com os que mais precisam, fazem o elo entre comunidade e unidade de saúde”, enfatizou.

O ACS realiza a integração dos serviços de saúde da Atenção Básica com a comunidade, por meio de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, executando ações de porta em porta da população. O dia 4 de outubro foi escolhido propositalmente pelo Paço, visto que marcou o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e o Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias.

A formanda Silmara dos Santos foi a representante de uma das turmas e fez o discurso durante o evento. Durante a fala, ela enfatizou a relevância do trabalho do ACS. “A gente se sente como guerreiros. Choramos, rimos, vibramos e sofremos juntos com as comunidades. Sou agente comunitária 24 horas por dia, quem venham mais conquistas para nós, para podermos compartilhar o aprendizado com os pacientes”, discursou emocionada a agente.