Alan Santos segue sem treinar e Guarani deve manter dupla defensiva contra Vila Nova

O Guarani não deve mesmo poder contar com o zagueiro Alan Santos para encarar o Vila Nova, no próximo sábado, às 18h, no estádio Brinco de Ouro, e tentar se manter no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele não vem treinando nas atividades desse começo da semana e deve ser desfalque por mais uma rodada.

O defensor já esteve de fora na vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, quando foi sacado no aquecimento por conta de um desconforto na panturrilha. Desde então, vem fazendo sessões intensas de fisioterapia, mas ainda não reuniu condições para voltar aos treinos com bola.

Com isso, a tendência é que o técnico Umberto Louzer mantenha a dupla defensiva que foi titular no último jogo, com Walber ao lado de Lucão. No mais, o restante do time deve ter força máxima.

Atualmente, o Guarani é quarto colocado com 53 pontos e está dois na frente do Novorizontino, que tem 51 e é o primeiro time fora do G-4.