Eita! Ana Paula Renault faz novo vídeo sobre traição e se defende: - Ele alimentava de certa forma

Ana Paula Renault postou um novo vídeo em seu Instagram sobre o caso de traição de seu ex-namorado, que era casado, mas que a ex-BBB afirmou não saber.

Chateada, Ana disse que esse relato era uma resposta em especial às mulheres. Algumas duvidaram da história e encheram de comentários maldosos, por outro lado, outras se sentiram confortáveis para expor histórias parecidas:

- É por causa disso que eu acho que estou aqui, é por essas mulheres, é para fortalecer esse nosso lado, para as pessoas entenderem que a sociedade tem medo das mulheres se unirem, porque nós somos muito fortes e a gente vai conseguir mudar o mundo. Vamos conseguir mudar o mundo, inclusive para essas mulheres que quiseram me invalidar, me silenciar, me questionar falando que eu sabia, que como uma mulher velha, da minha idade, não sabia que o cara era casado.

A apresentadora disse que até tentou procurar as redes sociais do engenheiro, que até então o nome não foi divulgado, na época em que o conheceu, mas que só achou o LinkedIn e não tinha por que duvidar que ele tinha uma outra mulher.

Ainda no vídeo, ela afirmou que o conheceu no meio do ano e desde o primeiro dia, ele passou a sair com todos os amigos de Ana:

Estão me chamando de emocionada. Posso até ser, porque realmente eu gosto de viver as coisas intensamente, mas eu não estava vivendo isso sozinha, ele alimentava de certa forma.

Ana Paula se mostrou muito chateada no fim do vídeo, e com o emocional completamente abalado.