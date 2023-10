Diadema lança edital para boxes no Shopping Popular

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio da Casa da Economia Solidária, está com inscrições abertas para boxes que por ventura vierem a vagar no decorrer do ano de 2024 na Galeria Shopping Popular, localizada à Avenida Antônio Piranga, nº 100, no Centro de Diadema. A Prefeitura coordena este processo seletivo, pois o Shopping é um programa socioeconômico lançado na gestão Filippi em 2003, para gerar renda e trabalho a setores sociais em maior vulnerabilidade.

“O Shopping Popular é um dos maiores empreendimentos de Economia Solidária da cidade, contando com mais de 230 associados que trabalham e geram renda dividindo o mesmo espaço, compartilhando a gestão e se apoiando em seus respectivos nichos individuais,” explicou o Marcelo Lucas, Diretor de Políticas de Trabalho e Economia Solidária, responsável pelo edital. “Mas aqui na Casa da Economia Solidária acreditamos que ele tem um potencial bem maior. Por causa de seu tamanho e opulência, o shopping comporta uma série de parcerias de negócios em rede com outros empreendimentos econômicos solidários de Diadema.”

Ainda segundo o diretor, “Trabalhando em rede, o Shopping gera renda até para outros grupos externos a ele e movimenta uma parte significativa da economia de Diadema. Desde que o Desenvolvimento Econômico da cidade passou a acompanhar o Shopping, trabalhamos com a associação buscando a criação de novas redes, novas estratégias de marketing e comunicação, implementação de um e-commerce e participação em eventos, estreitando cada vez mais as relações com as políticas de desenvolvimento econômico e social desenvolvidas na cidade e com todas as oportunidades que a Prefeitura pode oferecer para o fomento do empreendedorismo, como o Banco do Povo, assessoria técnica, cursos e formações, entre outros.”

As inscrições serão realizadas no período de 01 a 31 de outubro de 2023, por meio do site: http://www.diadema.sp.gov.br/shopping-popular-inscricao-de-candidatos. O interessado deverá preencher o formulário disponibilizado e enviar os documentos em formato digital.