Entrega de título de cidadão a Bolsonaro em S.Bernardo deve acontecer dia 30 de novembro

A solenidade de entrega do título de cidadão são-bernardense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será agendada para o dia 30 de novembro. A informação foi confirmada pelo vereador Paulo Chuchu (PRTB), ex-assessor de Eduardo e autor do projeto de lei que condecorou os integrantes da família Bolsonaro.

A concessão de título de cidadão são-bernardense foi aprovada pela Câmara no dia 5 de outubro, entre o primeiro e segundo turnos da eleição presidencial do ano passado. Inicialmente, Chuchu havia pedido autorização especial para entregar em Brasília a homenagem a Bolsonaro, então presidente da República. No mês passado, porém, o vereador desconsiderou essa possibilidade e iniciou os preparativos para realização da atividade no Grande ABC.

Segundo Chuchu, a organização estima até mesmo instalar telões no Paço apostando no esgotamento rápido da capacidade de 400 lugares sentados no plenário principal do Legislativo. “Sabemos que se o presidente Bolsonaro anunciar que vem para São Bernardo 48 horas antes, o Paço vai travar de gente. Então, vamos pensar em algo diferenciado para que as pessoas possam ter um pouco mais de acesso ao presidente Bolsonaro e ao deputado Eduardo”, comentou o parlamentar, que foi assessor de Eduardo Bolsonaro antes de ser eleito vereador, em 2020.

A entrega do título de cidadão são-bernardense tem um ingrediente político adicional, uma vez que São Bernardo foi o lar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por décadas - hoje a residência do petista no Estado é no bairro de Pinheiros, na Capital. Por esse fato e também pela cidade testemunhar os primeiros atos políticos de Lula então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos é que o município ganhou a fama de ser petista.

“Esse estigma de São Bernardo ser cidade petista vai acabar dia 30 de novembro deste ano ou em 3 de outubro de 2024. Essa fama vai acabar”, assegurou Chuchu. “Foram mais de seis meses de negociação com o governo (do prefeito Orlando Morando, PSDB) para ser aprovado e só foi aprovado dias depois do primeiro turno (da eleição presidencial de 2022). Cozinharam o galo durante muito tempo. E sei que teve gente que votou por ser governo (Morando), não por ser Bolsonaro.”

OUTROS PROJETOS

Segundo Chuchu, além da entrega do título de cidadão a Bolsonaro e Eduardo, o evento também deve acolher uma noite de autógrafos e lançamento da segunda edição do livro Jair Bolsonaro: O Fenômeno Ignorado, escrito por Eduardo Bolsonaro e Mateus Colombo Mendes.

Ele também disse pensar na criação de um canal de podcast para dialogar com a juventude alinhada com o pensamento de direita. “São projetos que tenho vontade e estou pensando. Talvez tenhamos novidades.”