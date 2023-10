Cláudia Raia viaja sem o caçula pela primeira vez e lamenta saudade

A atriz Cláudia Raia está em Nova York visitando sua filha, Sophia Raia. Pela primeira vez, ela viajou sem o caçula, Luca, de sete meses de vida, e compartilhou nas redes a saudade.

Com saudade dos meus meninos, escreveu ela.

Com fotos emocionantes de Luca com o pai, Jarbas Homem de Mello, os internautas foram à loucura com a postagem: Que lindeza e elegância, As titias piram, Seu filhinho é demais!, foram apenas alguns dos comentários.

A atriz foi sozinha visitar a filha do meio, Sophia, que mora no exterior desde 2021 e é fruto do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari. Além dela, Cláudia teve também Enzo Celulari, o primogênito.

Mãe coruja, Cláudia sempre compartilha o crescimento de Luca em seu Instagram, como quando iniciou a introdução alimentar do pequeno. Então é de se imaginar que a saudade deve estar grande!