'Foi o período mais difícil para nós', diz Victoria Beckham sobre rumores de traição de David

Nesta quarta-feira, 4, a Netflix lançou Beckham, uma série documental em quatro partes que traça a trajetória do jogador de futebol David Beckham. Com direção do vencedor de Fisher Stevens e produção de John Battsek, o documentário apresenta imagens de arquivo pessoal inéditas dos últimos quarenta anos, entrevistas com familiares, amigos e personalidades do esporte.

Um dos momentos de destaque da produção é quando David e Victoria Beckham falam sobre os rumores de traição que surgiram após a transferência do jogador para o Real Madrid. As alegações, que dominaram os tabloides do Reino Unido no período, foram descritas por Victoria como um dos momentos mais desafiadores do seu casamento.

"Foi o período mais difícil para nós, pois parecia que o mundo estava contra nós. E ficamos um contra o outro, para ser bem sincera", afirmou. Refletindo sobre o isolamento que sentiu durante esse período, Victoria acrescentou: "Até Madri, parecia que éramos nós contra o resto, mas estávamos juntos, conectados, tínhamos um ao outro. Mas, quando estávamos na Espanha, não parecia que tínhamos um ao outro. E foi triste."

David Beckham também compartilhou sua perspectiva sobre a mudança para a Espanha e os desafios que surgiram: "Quando eu me mudei para a Espanha foi difícil, porque eu tinha feito parte de um clube e de uma família minha carreira toda, dos 15 aos 27 anos".

A pressão da mídia e o impacto emocional dos rumores foram destacados pelo casal. Victoria relembrou o ambiente opressor criado pela mídia: "Do minuto em que abríamos a porta de manhã, a imprensa estava lá, e onde fôssemos, éramos seguidos." David complementou: "Toda vez que nós acordávamos, já sentíamos que tinha algo mais. Acho que nós dois sentimos na época que nós não estávamos perdendo um ao outro, mas nos afogando."

No meio desses desafios, Victoria revelou seus sentimentos daquele tempo, dizendo: "Se eu ressenti David? Para ser totalmente sincera, sim. Provavelmente foi a fase mais infeliz que já tive na minha vida."

No documentário, David refletiu sobre o impacto das manchetes em sua mulher: "A Victoria é tudo para mim. Vê-la magoada foi extremamente difícil. Mas, somos guerreiros. E naquela época, precisamos lutar por nós, pela nossa família. E valia a pena lutar pelo que tínhamos. E sem entrar em mais detalhes sobre os rumores de traição, ele enfatizou: "No fundo, é a nossa vida privada."

David e Victoria Beckham estão casados há 24 anos e têm quatro filhos: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. O documentario Beckham está disponível na Netflix.