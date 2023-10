Victoria relembra infidelidade de David Beckham em documentário: -Momento em que fui mais infeliz

E o casal Beckham está mais forte do que nunca! Victoria Beckham falou pela primeira vez sobre a infidelidade do marido, David Beckham, há cerca de duas décadas, em um documentário sobre a vida do casal. Segundo um tabloide inglês no ano de 2003, quando o craque jogava no Real Madrid, teria mantido affairs com a assistente pessoal Rebecca Loos e com a top model Sarah Marbeck.

Nesse sentido, a estilista britânica e esposa do jogador desabafou durante o longa que leva o nome de Beckham.

- Foi o momento mais infeliz que já estive em toda a minha vida, disse a ex-Spice Girls.

Na época, casada desde 1999 com ele, ela vivia na Inglaterra com os filhos Brooklyn e Romeo, mas se mudou para Madrid, na Espanha, após os rumores da traição.

Ainda de acordo com seu desabafo nas cenas, ela seguiu o casamento com o marido por conta de sua carreira no futebol.

- Não é que eu me sentisse ignorada, porque sempre estive atenta ao foco que ele precisava, disse ela.

Vale lembrar, também, que Cruz, o terceiro herdeiro da família, nasceu após a mudança da cantora para a Espanha.

- Foi o período mais difícil, porque parecia que o mundo estava contra nós. O problema é o seguinte: estávamos um contra o outro, para ser totalmente honesta, lamentou ela, ao revelar que chegou a ser perseguida até quando levava os filhos para a escola.

David Beckham também abriu o coração para falar da esposa quando tudo aconteceu.

- Não sei como superamos isso, com toda a honestidade. Victoria é tudo para mim, vê-la machucada foi incrivelmente difícil, mas somos lutadores e naquela época precisávamos lutar um pelo outro, precisávamos lutar pela nossa família. E valia a pena lutar pelo que tínhamos, declarou.

Na première que divulga o documentário sobre a vida do casal, os dois surgiram juntinhos e felizes, e a musa ainda publicou uma sequência de fotos nas redes sociais na última terça-feira, dia 3.