Pai de Juliana Paes recebe alta após quadro de pneumonia e família comemora

Boa notícia! Nesta quarta-feira, dia 4, a irmã de Juliana Paes usou as redes sociais para comemorar a alta médica do seu pai, Carlos, que estava internado após um quadro de pneumonia.

Feliz da vida, Rosana agradeceu por todas as mensagens de carinho e orações direcionadas ao seu pai:

Glória a Deus, meu paizinho teve alta do hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a todos os amigos e família pelas orações, estamos muito felizes.

Vale pontuar que no último dia 2, Juliana Paes usou as suas redes sociais para falar sobre a internação do seu pai. A atriz também aproveitou para desmentir os rumores de que estaria doente.