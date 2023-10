Grávida, Rebeca Abravanel marca presença em festa ao lado de Alexandre Pato

Na noite da última terça-feira, dia 3, Alexandre Pato e Rebeca Abravanel compareceram ao evento promovido pelo time do jogador, São Paulo Futebol Clube, para comemorar o título conquistado no último domingo, dia 1º, de campeão da Copa do Brasil 2023.

A apresentadora, que está grávida, fez questão de acompanhar seu amado! Pato compartilhou em suas redes sociais um registro do momento. Trajado de terno, o jogador foi fotografado ao lado da filha de Silvio Santos, que usava um longo vestido. E teve até seguidor que comentou sobre a barriga de grávida de Rebeca!

O neném querendo dar oi para os seguidores, comentou uma internauta.

Papais do ano, declarou outra seguidora.

Vale lembrar que, no dia 24 de setembro, o jornalista Leo Dias revelou que Rebeca Abravanel e Alexandre Pato vão ser pais pela primeira vez. A notícia do 14º neto de Silvio Santos teria sido confirmada por Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, e irmã de Rebeca. O casal está junto desde o final de 2018 e se casaram em julho de 2019.