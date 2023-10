Pluto TV: 6 filmes de Jogos Mortais estão gratuitos em outubro

No mês do Halloween, chegam à Pluto TV seis filmes da franquia Jogos Mortais. De 6 a 31 de outubro, os primeiros seis longa-metragens ficarão disponíveis sob demanda, em uma categoria exclusiva, e também serão exibidos no horário nobre do canal Pluto TV Cine Terror.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Jogos Mortais é uma franquia de terror e suspense criada por James Wan e Leigh Whannell. Os filmes seguem John Kramer, ou The Jigsaw Killer, que, em vez de matar suas vítimas de imediato, deixa-as presas em situações chamadas de “testes” ou “jogos”, nos quais testa a vontade de viver de cada um. Para isso, faz uso de tortura física e psicológica.

Atualmente, a Pluto TV oferece mais de 150 canais para países de língua espanhola e, no Brasil, já são mais de 130 canais com curadoria de mais de 185 parceiros de conteúdo da região, incluindo as principais redes de televisão, estúdios de cinema, distribuidoras e empresas de mídia, alcançando uma biblioteca que abrange mais de 35 mil horas de conteúdo em diversos gêneros e para diferentes idades. Está disponível gratuitamente em smartphones e tablets iOS e Android, smart TVs, aparelhos de streaming, além do próprio site.