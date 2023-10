Movimento no comércio sobe 0,5% em agosto ante julho, mostra Boa Vista

O indicador antecedente da Boa Vista de movimento do comércio no País registrou alta de 0,5% em agosto em relação a julho, na série com ajuste sazonal. Com o resultado, as vendas no varejo cresceram 1,0% no trimestre entre junho e agosto, na comparação com o período de março a maio, também com ajuste sazonal.

Em relação a agosto de 2022, o indicador apontou alta de 1,1% nesta leitura. No ano, até o momento, as vendas cresceram 0,8%, de acordo com a Boa Vista.

O indicador acumula alta de 1,8% em 12 meses até agosto, ante alta de 1,7% no mesmo critério até julho.

Na avaliação do economista da Boa Vista Flávio Calife, o aumento real da renda, os bons números do emprego e a queda da taxa Selic e da inadimplência das famílias são vetores que explicam a melhora do varejo no período. "O consumidor, por sua vez, está mais confiante e isso acaba refletindo num aumento das vendas, mesmo que este seja ainda tímido", afirma.

O indicador de Movimento do Comércio é apurado com base na quantidade de consultas à base de dados da Boa Vista por empresas do setor varejista.