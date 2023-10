Kevin Spacey recebe alta médica após ser levado às pressas para hospital com risco de ataque cardíaco

Kevin Spacey estava participando do Tashkent International Film Festival, na capital do Uzbequistão, nesta quarta-feira, dia 4, mas precisou deixar o evento às pressas depois de sentir um de seus braços dormentes.

Segundo informações do The Sun, o ator de 64 anos de idade já passou por diversos testes para afastar a possibilidade de um ataque cardíaco e já deixou a observação do hospital algumas horas depois.

O ator se sentiu fraco durante a visitação ao Afrasiyab Museum e alegou que seu braço esquerdo ficou dormente por cerca de oito segundos. Ele foi rapidamente levado para a emergência, mas recebeu a alta médica e decidiu voltar para o evento.

Por lá, ele subiu ao palco e acalmou os fãs que estavam o esperando. Em seu discurso, ele disse que está tudo bem com sua saúde.