Selena Gomez reflete sobre saúde mental e desabafa: - Foram anos de constantes idas e vindas

Com sua marca de maquiagem Rare Beauty completando três anos, Selena Gomez se abriu em exclusiva para a revista People e compartilhou estar sentindo uma nova sensação de realização.

Quando a cantora e atriz de 31 anos de idade fundou e lançou sua marca há três anos, ela compartilhou que seu principal objetivo era tentar quebrar os padrões de beleza sociais.

- Devo dizer que completar 30 anos foi um bom momento para mim. Tenho 31 anos agora e realmente sinto que quanto mais velha fico, mais aprecio as lutas que enfrentei. E não sinto necessariamente que fui impedida por alguma coisa. Eu simplesmente sinto que fui honesta com o mundo, fui honesta comigo mesma, chamei minha atenção e só quero ser a melhor versão de mim mesma.

Selena já se abriu sobre suas lutas com a saúde mental diversas vezes nos últimos anos, incluindo um diagnóstico de bipolaridade que ela compartilhou pela primeira vez em 2020.

- Você realmente fica fora de si mesmo quando ouve a história de outra pessoa e as lutas de outra pessoa. Acho que me senti [menos] sozinha trabalhando nesta empresa e agora espero que as pessoas possam ter o mesmo acesso que tive.

Desde de 2020, a cantora vem doando um por cento de todas as vendas da Rare Beauty para o Rare Impact Fund, seu fundo beneficente que ajuda instituições de saúde mental e dá maior acesso a pessoas que sofrem com problemas desse tipo.

- Já fiz tantas coisas legais na minha vida, mas nunca houve um momento como este. Estou muito grata. Na verdade, me sinto assim em relação à minha festa de gala que está chegando, e saber que minha parceira Sephora realmente apoia minha missão [de saúde mental] é tão incrível.

E calma que não para por aí! Em homenagem ao Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado em 10 de outubro, a marca de cosméticos Sephora se comprometeu em doar cem por cento de todas as vendas dos produtos da Rare Beauty para a fundação da cantora.

- Eu sei que parece fácil, mas eu prometo a vocês que foram anos de constantes idas e vindas na minha cabeça, e agora estou muito feliz. E acho que isso está aparecendo, o que estou muito honrada.

Vale lembrar também que, recentemente, Selena lançou um single intitulado Single Soon e negou que a música seria para o cantor e seu ex-namorado, The Weeknd.