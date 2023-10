Kate Middleton revela música que ouviu Princesa Charlotte cantar: "Me deixou muito feliz"

Kate Middleton já é conhecida por se dar muito bem com crianças, afinal, a esposa de Príncipe William é mamãe de três pequenos super fofos que sempre roubam os holofotes onde quer que estejam. Mas, dessa vez, a Princesa de Gales compartilhou um momento bastante íntimo com sua filha do meio, Charlotte.

No evento da Vsi Razom Community Hub, nesta quarta-feira, dia 4, Kate marcou presença para conhecer mais de perto o trabalho da organização que apoia refugiados da Ucrânia. Segundo informações do Daily Mail, enquanto estava conversando com algumas pessoas, a princesa encontrou uma garotinha de oito anos de idade por lá.

Levemente abaixada, para se manter ao nível dos olhos dela, Middleton confessou que escutou sua filha, Charlotte, de também oito anos de idade, cantando uma música pela manhã que a deixou bastante feliz.

- Ouvi minha filha cantando esta manhã e é uma música chamada Shine Jesus Shine e isso me deixou muito feliz.

O vídeo do momento foi compartilhado no Twitter, pela jornalista Rebecca English. Liza, a garotinha que estava conversando com Kate, aparece bastante feliz ao lado da princesa.