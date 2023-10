Ouro fecha em queda pela oitava sessão seguida; alívio nos yields tira metal da mínima

O ouro fechou em baixa pela oitava sessão seguida nesta quarta-feira, 4, ainda que tenha se recuperado das mínimas do dia, com os investidores atentos ao rumo dos juros dos Treasuries americanos, que fizeram uma pausa do avanço recente.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,36%, a US$ 1.834,80 por onça-troy. Na mínima intradiária, o metal foi negociado a US$ 1,831,60.

"Os preços do ouro estão se estabilizando após um tombo na virada do dia ter gerado um piso técnico importante, depois que as taxas dos Treasuries de 30 anos fizeram uma tentativa de rompimento acima de 5%", escreveu Edward Moya, analista da Oanda. Agora, o ouro deve formar uma faixa de oscilação pré-payroll, o que deve dar suporte a preços na região entre US$ 1.830 e US$ 1.850, segundo o analista.

O mercado seguiu instável após a divulgação de dados econômicos e dos recentes desdobramentos no Congresso ampliarem a incerteza sobre negociações em torno do orçamento americano. Nesta manhã, pesquisa ADP revelou criação abaixo do esperado de empregos no setor privado, abafando a pressão gerada ontem pelos números acima do previsto do relatório Jolts. Já os índices PMI de serviços e composto vieram em geral em linha com as estimativas.