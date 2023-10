A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou: na América do Sul!

Na reunião desta manhã (4), o Conselho da Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu que a América do Sul sediará os três jogos de abertura da Copa do Mundo Centenário 2030, bem como a primeira cerimônia de abertura, que será realizada no Estádio Centenário, no Uruguai.

Argentina e Paraguai também receberão um jogo da competição. O restante do torneio será realizado em outros locais definidos pela FIFA, na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

Segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmenbol), com isto, a Copa do Mundo se torna cada vez mais global, pois será disputada em nada menos que seis países e em três continentes.