Ana Furtado relembra seu diagnóstico e revela: - Tive medo de falar que estava com câncer

Amizade cura tudo! Ana Furtado foi uma das convidadas de Ana Maria Braga durante o café da manhã no Mais Você. As duas se juntaram para falar sobre o começo oficial da campanha Outubro Rosa. Além disso, a esposa de Boninho levou seu novo livro Até Nunca Mais, que conta sua história com o câncer de mama e a Rainha das Manhãs revelou que foi a convidada para fazer um texto inicial para a obra:

- Eu agradeço, que ela me deu a honra, me convidou para escrever o prefácio e que eu fiz com o maior carinho.

Ana Furtado relembrou os momentos em que Ana Maria esteve ao seu lado, e contou que as duas eram vizinhas na época da descoberta:

- Só podia ser você, Ana, minha querida amiga, que me apoiou, que nunca soltou minha mão. Nós éramos na época vizinhas de porta e todas as vezes que eu tinha angústia, que eu tinha medos, aflições, eu batia lá e você sempre me recebeu com tanto amor.

Na última terça-feira, dia 3 de outubro, Furtado participou de um evento mais que especial para dar autógrafos aos amigos e fãs pelo novo livro. A obra, chamada Até Nunca Mais, conta os momentos da apresentadora durante o tratamento do câncer:

- O lançamento foi a coisa mais linda do mundo. A gente sempre fica assim na dúvida: será que vai gente? Quando eu cheguei, antes mesmo de abrir a noite autógrafos, já tinham muitos fãs, muitos amigos, colegas da tv. Isso para mim teve um valor muito grande, porque eu sei que quem foi rezou por mim, torceu por mim, estavam feliz pela minha vitória.

A renda da venda do livro vai para o Instituto Protea, que Ana Furtado é embaixadora, e viabiliza tratamento de câncer de mama para mulheres de baixa renda que não podem bancar os procedimentos necessários. O médico Fernando Maluf que estava no encontro com as apresentadoras, falou da diferença da vida de quem consegue se tratar de forma privada, que chegam a ter até 40 por cento a mais de cura.

O médico falou sobre a campanha Outubro Rosa e aproveitou para entregar para Ana Furtado e Braga a camisa com o lema de 2023. Este ano a ação foca no alcance do tratamento para todas as mulheres. A esposa de Boninho completou falando da importância do conhecimento sobre as medidas de prevenção, ela contou que descobriu seu tumor através do toque em casa:

- A informação também é cura, a gente vê nos laboratórios, nas clínicas, nos hospitais, mulheres que as vezes nunca fizeram um Papanicolau na vida e nem sabem o que é. É muito importante que a gente esteja sempre muito atento ao nosso corpo, que a gente se toque, foi assim que eu descobri um tumor na minha mama. E que tente fazer com regularidade os exames de imagem, é isso quem procura pode achar e quem acha cura.

Ana Maria Braga aproveitou o momento de alerta para elencar quais são os sintomas mais comuns apresentados por pessoas que estão com cânceres ginecológicos. São eles: dor abdominal, diarreia ou prisão de ventre, perda de peso, cansaço, sangramento ou corrimento vaginal, dores na relação sexual, massa endurecida na barriga e feridas na região íntima.

Braga revelou que a amiga insistiu para fazer uma biópsia de seu tumor e assim descobriu a gravidade da situação:

- Ela insistiu, ela sentiu que tinha um carocinho, fez um exame, a médica disse que não era tão grave. Mas ela estranhou porque tinha uma cor diferente dos outros cistos e aí pediu uma biópsia. Normalmente as pessoas fogem, isso é importante também dizer, foi a atitude dela de não fugir da possibilidade.

Completando a fala da apresentadora, Ana Furtado contou que descobriu o câncer no início da doença e por isso conseguiu se tratar e se recuperar. Ela explicou que conseguiu rapidamente se consultar com Fernando Maluf e depois disso decidiu se dedicar para que outras mulheres tenham essa oportunidade.

- Eu estou revelando agora em rede nacional, que eu usei muito prótese durante meu tratamento. Eu em um primeiro momento tive medo de falar que estava com câncer. De repente eu me vi com câncer e vi minha vaidade ser abalada dessa forma, Ana, eu não sabia o que falar, hoje eu não tenho mais medo nenhum. O câncer veio para me transformar.