Mostra de São Paulo terá filme sobre Sidney Magal com show do cantor na Cinemateca

A 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa no dia 19 de outubro. Aos poucos, a programação paralela vem sendo divulgada pela organização do evento. Uma delas é o Domingo Musical, que ocorrerá no dia 22, na Cinemateca de São Paulo.

Nesse dia, serão exibidos dois filmes que retratam a trajetória de dois importantes nomes da música popular brasileira. O primeiro deles é Saudosa Maloca, do diretor Pedro Serrano. No elenco, o cantor, compositor e ator Paulo Miklos, atualmente em turnê com os Titãs, interpreta o compositor Adoniran Barbosa (1910-1982). Ao lado dos amigos Matogrosso (Gero Camilo) e Joca (Gustavo Machado), personagens da música Saudosa Maloca, um dos sucessos de Adoniran.

A exibição do longa serão antecedida por uma roda de samba comandada pelo grupo Demônios da Garoa, principal intérprete das composições do sambista.

O outro filme da programação do Domingo Musical é Meu Sangue Ferve por Você, que aborda a carreira do cantor Sidney Magal.

Dirigido pelo diretor paulistano Paulo Machline, o longa parte do ano de 1979, quando Magal vivia o auge de sua popularidade, sendo presença constante em programas de auditório.

É quando ele conhece Magali, sua mulher até hoje. Apaixonado, adorado pelas fãs, Magal tem que vencer até mesmo a resistência de seu empresário à época, que achava que um galã (ou amante latino) não deveria se casar para prejudicar a carreira.

No elenco estão os atores Filipe Bragança, intérprete de Magal, e Giovana Cordeiro (a Luna da novela Fuzuê) como Magali West. Magal estará presente na exibição na Cinemateca e fará uma pequena apresentação após a sessão.

Os ingressos custarão R$ 10 para cada filme e os horários de exibição serão divulgados em breve.

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, um dos eventos mais tradicionais do gênero - e da cidade - terá em sua programação filmes como Afire, de Christian Petzold, About Dry Grasses, de Nuri Bilge Ceylan, Cerrar los Ojos, de Victor Erice, e Maestro, de Bradley Cooper.