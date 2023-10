Quintas de Choro no Sesc Santo André é celebração a música brasileira

O choro é um gênero musical de raízes brasileiras profundas, surgido no Rio de Janeiro a partir de uma mistura de influências culturais. Inicialmente tocado em rodas entre amigos, evoluiu ao longo do tempo, incorporando instrumentos como o violão, cavaquinho e flauta. Hoje, o choro continua a encantar a todos com sua sonoridade, representando uma parte importante da herança musical brasileira, e foi escolhido como tema do Quintas Musicais no mês de outubro no Sesc Santo André.

A programação terá início, no dia 5, com uma homenagem a esquina do choro, de Santo André, pelo Grupo Nó Na Pedra, que há de 17 anos de trajetória, é reconhecido por sua versatilidade musical e criatividade ao reinventar clássicos do gênero. Em seguida, dia 19, o Choro da Quitanda assume o palco. Este grupo jovem, formado por seis músicos com suas múltiplas referências, aproveitam uma instrumentação característica de choro para desenvolver um repertório com novas linguagens e sotaques. Fechando com chave de ouro, o Quintal de Fulô se apresenta no dia 26, resultado da junção de quatro músicos da cena paulistana, criando uma nova paisagem sonora onde flauta, cavaquinho, piano/sanfona e percussão se entrelaçam com maestria.

Estas apresentações irão contagiar os amantes da música e entusiastas do choro, convidando o público a mergulhar na riqueza cultural e na tradição musical do Brasil. Os shows acontecem às quintas-feiras, com entrada gratuita, sem a necessidade de retirada de ingressos.

Programação:

Homenagem a Esquina do Choro

Grupo Nó na Pedra

O Grupo Nó Na Pedra atua há mais de 17 anos nos principais projetos de choro da região do ABC, e também no estado de São Paulo. Conhecido por sua versatilidade musical, o Nó Na Pedra revitaliza e renova seu repertório compondo arranjos criativos e inusitados para as obras de artistas de várias épocas. Nessa apresentação. fazem uma homenagem ao antológico projeto Esquina do Choro, de Santo André.

Dia 5/10, quinta, das 20h às 21h30

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis

Choro da Quitanda

O Choro da Quitanda foi formado em 2016 por seis jovens instrumentistas que se encontravam frequentemente no centro de São Paulo promovendo e participando de rodas de choro. A formação eclética de seus integrantes perpassa desde os bailes de forró até as salas de concerto.

Dia 19/10, quinta, das 20h às 21h30

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis

Quintal de Fulô

Quintal do Choro é fruto do encontro de quatro instrumentistas atuantes da cena paulistana. Cada qual com suas raízes misturam-se nesse ambiente para criar uma nova paisagem. Flauta, cavaquinho, piano/sanfona e percussão se entrelaçam com muito choro.

Dia 26/10, quinta, das 20h às 21h30

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis

O Sesc Santo André fica na Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André. Telefone – (11) 4469-1200. Estacionamento Teatro: R$ 5,00 a primeira hora, R$ 1,50 as demais (Credencial Plena) e R$ 10,00 a primeira hora, e R$ 2,50 as demais (outros). Informações sobre outras programações: www.sescsp.org.br/santoandre