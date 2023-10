A atração D.P.A. – Mistério e Magia, chega ao Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon), em Santo André, entre os dias 2 e 22 de outubro, para levar a criançada em uma aventura repleta de desafios e diversão. O circuito inspirado no sucesso do Gloob, D.P.A. - Detetives do Prédio Azul, é uma verdadeira imersão para os fãs e traz a reprodução de alguns dos ambientes da série.

"D.P.A. - Mistério e Magia leva toda a aventura da série para os fãs experimentarem o universo dos detetives mais queridos da TV. O circuito segue uma narrativa para que os pequenos trabalhem em grupo, interagindo entre si para a resolução do mistério. Além disso, a reprodução dos cenários da atração garante uma experiência ainda mais imersiva, para que todos se sintam verdadeiros detetives da série”, comenta Vivianne Banharo, gerente de Marketing de Relacionamento e Licenciamento da Globo.

O jogo começa na portaria do famoso Prédio. Os amuletos estão desaparecidos e, para ajudar os detetives, as crianças devem seguir as pistas e decifrar os enigmas. Logo na entrada dá para ver a bagunça deixada pelos bruxos. Eles espalharam teias de aranha e morcegos por todo lado, e como primeira missão, os participantes devem achar a presilha da Brisa. Na próxima parada, o desafio é descobrir em que lugar está o anel do Theobaldo. Em seguida, na cozinha da Leocádia, fazer uma poção mágica e procurar pelo broche da Vó Berta. A brincadeira termina no apartamento 333, em que os pequenos devem guardar todos os amuletos encontrados e receber uma mensagem especial do trio de detetives.

“Esse circuito de atividades com Os Detetives do Prédio Azul vem para agitar o público infantil e trazer momentos de diversão e interação em durante o Mês das Crianças. A proposta é estimular a criatividade, o trabalho em equipe e o raciocínio da criançada que entra no clima de mistério e interage com a história da série queridinha da TV.”, comenta Kalime Matos, coordenadora de marketing do Atrium Shopping.

O evento possui entrada gratuita e é destinado ao público infantil, de 4 a 12 anos. Crianças e seus responsáveis terão o suporte de promotores ao longo de todas as estações de brincadeiras do circuito.

D.P.A. - Mistério e Magia no Atrium Shopping

Piso Térreo

Data: de 2 a 22 de outubro

De domingo a sexta, das 14h às 20h, e aos sábados, das 12h às 20h

*Entrada da última turma às 19h30

Gratuito