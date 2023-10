Semana Mundial do Espaço: o que é e por que se comemora?

Entre 4 e 10 de outubro é comemorada a Semana Mundial do Espaço. A proposta é evidenciar as contribuições da ciência e da tecnologia espaciais para a melhoria da condição humana. Na prática, a programação contempla uma série de eventos de divulgação e educação, todos organizados por agências, empresas aeroespaciais, escolas, planetários, museus e clubes astronômicos ao redor do mundo.

A escolha das datas

A Semana Mundial do Espaço é realizada desde 1999. A comemoração foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é coordenada pela instituição com o apoio da World Space Week Association (WSWA), também pertencente às Nações Unidas.

As datas que marcam o início e o fim da celebração, por sua vez, se baseiam em eventos importantes para a história do espaço. Em 4 de outubro de 1957 foi lançado o Sputnik I, primeiro satélite terrestre construído pelo homem. Já em 10 de outubro de 1967, os estados membros da ONU assinaram um tratado de exploração pacífica do espaço, incluindo a Lua e outros corpos celestes.

O tema da Semana Espacial Mundial de 2023

A cada ano, um tema é escolhido para ser explorado na Semana Mundial do Espaço. Neste ano, o mote é “Espaço e Empreendedorismo”. A ideia é mostrar que o espaço não é apenas um domínio para pesquisa científica, mas também uma plataforma para atividades comerciais que podem beneficiar a humanidade.

Os eventos desta edição ocorrem simultaneamente em mais de 80 países e visam inspirar indivíduos e organizações a explorar as possibilidades do espaço para o desenvolvimento econômico. No Brasil, são 50 palestras online e presenciais disponíveis em 13 estados. Confira a programação nacional no site oficial.