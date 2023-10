Klopp defende que Tottenham x Liverpool seja disputado novamente por causa de gol mal anulado

O técnico Jürgen Klopp defendeu que a partida de sábado contra o Tottenham, encerrada com o Liverpool derrotado por 2 a 1, seja disputada novamente por causa do gol legal de Luis Díaz anulado pela arbitragem. Embora ache difícil um desfecho como este, o treinador alemão considera a anulação da partida o caminho mais justo a ser seguido, até porque a própria associação de árbitros da Inglaterra, a PGMOL, admitiu o "erro humano" .

"Não fizeram de propósito e não podemos esquecer disso, mas foi uma falha, um erro óbvio, por isso acredito que deveriam pensar em soluções. Acredito que o certo seria jogar a partida novamente, embora seguramente seja algo difícil de ser acatado", disse Klopp em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, véspera da partida contra o Union Saint-Gilloise, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa.

Apesar da frustração, o treinador mostrou-se compreensivo e disse não guardar ressentimentos da equipe de arbitragem. "Não estou nem um pouco ressentido em relação aos árbitros, acho que nós não devemos atacá-los. Eles cometeram um erro e tenho certeza que estão se sentindo muito mal por isso", afirmou.

O lance em questão ocorreu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o Liverpool tinha um jogador a menos, pois Jones foi expulso, e nenhum dos times havia balançado a rede. Díaz estava em posição legal quando recebeu a bola e avançou para fazer o gol, mas Hooper anulou a jogada por impedimento. O VAR, por sua vez, não interveio para corrigir o erro. De acordo com a ESPN britânica, Darren England chegou a constatar a legalidade do lance após revisão, mas não teria entendido que decisão de campo foi a de anular o gol e apenas disse a Hooper que "a revisão estava concluída".

A anulação do gol legal fez Darren England e seu assistente Dan Cook, responsáveis pela arbitragem de vídeo da partida, serem retirados da escala da próxima rodada do Campeonato Inglês. Já Simon Hooper, árbitro que apitou o duelo no campo, foi escalado para trabalhar no VAR de Everton x Bournemouth, jogo marcado para o próximo sábado. O quarto árbitro Michael Oliver também trabalhará normalmente no final de semana.

A PGMOL, associação de árbitros do Campeonato Inglês, admitiu a falha. "A PGMOL reconhece um grave erro humano durante o Tottenham x Liverpool. O gol de Luiz Díaz foi anulado por impedimento pela equipe de árbitros em campo. Este foi um erro factual claro e óbvio e deveria ter resultado na marcação do gol por meio da intervenção do VAR, mas o VAR não interveio.A PGMOL conduzirá uma revisão completa das circunstâncias que levaram ao erro", disse em comunicado.

Depois do gol mal anulado, o Liverpool teve a rede balançada por Son e buscou o empate nos acréscimos do segundo tempo, com um gol marcado por Gakpo. No segundo tempo, o time comandado por Jürgen Klopp ficou com nove jogadores em campo, já que Diogo Jota também foi expulso. Um gol contra de Matip, nos acréscimos, determinou a vitória por 2 a 1 para o Tottenham.