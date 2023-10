Lá vem a santinha... ...em boa viagem! Em pleno 2023. Escolas noturnas... ...a região alfabetiza. Era 1903...

SÃO BERNARDO

Antes das férias, “Memória” anunciou mais uma festa em louvor à Nossa Senhora da Boa Viagem. E a célebre Procissão dos Carroceiros realizou-se uma vez mais, no domingo, 27 de setembro de 2023, entre o Jardim Atlântico e a matriz elevada à basílica. Tradição mantida.

SÃO CAETANO

Em 13 de setembro de 1888, Attilio Santarelli nascia em Camerino (Marchi), Itália. Em 1918 estava em São Caetano. Cria a Padaria Marchigiana, no Bairro da Ponte, hoje Bairro Fundação, e ingressa no ramo de cinema de rua.

DIADEMA

Em 20 de setembro de 1978 era criada a Junta de Conciliação e Julgamento de Diadema, instituída em 1979.

RIBEIRÃO PIRES

Em setembro de 1903, capitão José Miguel Gallo, 2º juiz de paz do distrito de Ribeirão Pires, transferia residência para Santos.

RIO GRANDE DA SERRA

Francisco José Pinto estabelecia, na então Estação Rio Grande, um curso noturno, inaugurado em 3 de setembro de 1903. Um baile festejou o ato.

“Sabemos que em diversos pontos do Município de São Bernardo se tem estabelecido escolas particulares, muito concorridas”, escrevia o correspondente do Estadão, em telegrama datado do dia 4 daquele mês.

PARANAPIACABA

No domingo, 13 de setembro de 1903, houve reunião na casa de Henrique Fernandes para a eleição dos 12 membros da Congregação Zeladora da capela do Sr. Bom Jesus. À frente, José Rodrigues Ameixeiro.

SANTO ANDRÉ

Em 6 de setembro de 1918 nascia, em Santo André, Bruno José Daniel. Foi diretor e secretário municipal, vereador e prefeito. É nome do principal estádio de futebol da cidade.

FÉ NAS RUAS. A Procissão dos Carroceiros vence a Rua Marechal Deodoro

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de Goiás, hoje é o aniversário de Jandaia, Pilar de Goiás e Silvânia.

Em Alagoas, Estrela de Alagoas e Paripueira.

Em Tocantins, Juarina e Novo Alegre.

E mais: Canaã dos Carajás (PA), Itamaraju (BA) e Piranga (MG).

ESTADOS BRASILEIROS

Amapá, Roraima e Tocantins, criados pela Constituição de 1988, hoje comemoram suas elevações.

HOJE

Dia da Ave. Instituído pelo governo federal em 1968. Como símbolo, o sabiá.

Dia do Boia Fria

Dia Internacional do Professor

Dia do Empreendedor. Lembra a criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela lei 9.841, de 1999.

São Benedito

5 de outubro

(Itália, Sicília, 1526 – Palermo, 1589). Em todo o mundo sua festa é celebrada em 4 de abril, data da sua morte. No Brasil é celebrada desde 1983 em 5 de outubro.

