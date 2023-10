Obituário - 5 de outubro de 2023

SANTO ANDRÉ

Catharina Fiali, 93. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 30 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Teresa Rondini, 92. Natural de Vargem Grande (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 30 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria da Costa Ferreira, 84. Natural de Patos (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 30 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odete de Paiva Benedetti, 84. Natural de Jacareí (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 30 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Odete Martins de Barros Rossinhole, 83. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 30 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco da Cunha Dias, 77. Natural de Barcelona (RN). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 30 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dino Beber Felisbino, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 30 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Carlos Carvalho Araújo, 59. Natural de Encruzilhada (BA). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Pintor. Dia 30 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilton Cezar de Almeida, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 30 de setembro, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Olívia Salazar Jovine, 85. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 30 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria de Lourdes Gonçalves Nascimento, 87. Natural de Quiterianópolis (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Joana Zacarias, 83. Natural de Itaverava (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Sabrina Carvalho de Araújo, 55. Natural de Sátiro Dias (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

André José Satilio, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 30 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Fábio Junior Barbosa dos Santos, 34. Natural de Triunfo (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 30 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Renato Moreira Duarte, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapura, em São Paulo. Dia 30 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Henrique Gabriel da Silva Moura, três anos. Residia no Jardim das Nações, bairro Taboão, em Diadema. Menor. Dia 30 de setembro, em Santo André. Vale da Paz.

MAUÁ

Claudete dos Santos Dias, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Gomes, em Ribeirão Pires. Dia 30 de setembro, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

José Soto, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 30 de setembro, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Osvaldina dos Santos Ferreira, 76. Natural de Petrolina (PE). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 30 de setembro. Cemitério São José.

Maria dos Santos Germana, 74. Natural de Diogo Vasconcelos (MG). Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires. Dia 30 de setembro. Cemitério São José.

Ana Rosa Mariano, 56. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Somma, em Ribeirão Pires. Dia 30 de setembro, em Santo André. Cemitério São José.

Analice Paula, 53. Natural de Peabiru (PR). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 29 de setembro. Cemitério São José.

HÁ UM MÊS

SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Zaine, 97. Natural de Jaborandi (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3 de setembro.

Ana Maria Giusti Bento, 91. Natural de Pederneiras (SP). Residia no Jardim São Caetano. Dia 31 de agosto. Jardim da Colina.

José Alarsa, 91. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 29 de agosto. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Dini Beiro, 96. Natural de São Manuel (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandyra Schmidt de Oliveira, 91. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 3 de setembro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Wilson Casola Sanches, 76. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 3 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aguinaldo Aureliano da Silva, 74. Natural de Capela (AL). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 3 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Júlia Felomeno, 73. Natural de Gavião Peixoto (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 3 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademilde Dantas Tenório, 72. Natural de São Paulo, Capital, Residia no Parque Boa Esperança, em são Paulo, Capital. Pensionista. Dia 3 de setembro, em Santo André. Colina dos Ipês, em São Paulo.

Cilene Irene dos Santos, 40. Natural de Carnaubeira da Penha (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Autônoma. Dia 3 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ariane Caroline Pinheiro Mendes, 30. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 3 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Terezinha Benita Marcondes Martin, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 3 de setembro. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Josephina Del Mando Mazzucatto, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 3 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Silvana Tabegna, 71. Natural da Itália. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 3 de setembro. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Maria Magalina Fantinatti, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 3 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Eloísa Troletti, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

João Alexandre José, 87. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 3 de setembro, Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Bertone Torres, 84. Natural de Jaú (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 3 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida de Lacerda, 75. Natural de Ipanema (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3 de setembro. Vale da Paz.

Lilian de Jesus Brito, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo. Dia 3 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Layse Scarlat Aragão Maciel, 35. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Érica Edenis Gomes, 49. Natural de Jundiaí (SP). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 3 de setembro, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

RIBEIRÃO PIRES

Aluísio Alves da Silva, 75. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 3 de setembro. Cemitério São José.

Carlos Alberto Rodrigues, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 3 de setembro. Cemitério São José.