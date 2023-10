Cariúcha, Laranjinha e Tonzão discutem com Lucas Souza e trocam ofensas durante madrugada em A Fazenda 15

A formação da segunda roça em A Fazenda 15 deixou os peões agitados na madrugada nesta quarta-feira, dia 4, e é claro que rolou muita conversa e confusão, né?

Enquanto todo mundo se preparava para o jantar, Laranjinha e Lucas Souza começaram a se estranhar na cozinha. O ator disse para o militar que não queria manter conversa com ele:

- Não quero falar. Você sabe que é moleque.

Rapidamente, o ex de Jojo Todynho disparou:

- E nem quero! Eu, hein?! E nem vou falar. Você que veio para cima falar comigo. Eu nem quero falar contigo. Não quero falar com você nem lá fora. Você é sujo. Vai fazer seu leva e traz.

- Sou mais jogador que tu!, nesse momento, Laranjinha se levantou e foi para perto de Lucas. - Tu é b***a mole!

Achou que tinha terminado? Claro que não! A confusão continuou e Lucas decidiu inovar as ofensas e passou a chamar Darlan de fofoqueiro.

- Tu ganhou todos os votos da casa porque eu articulei, disparou Laranjinha.

Vale lembrar que, na primeira votação para roça, o militar foi votado por quase todos os peões para ocupar um dos bancos da baia, mas voltou da berlinda ao lado de Rachel Sheherazade.

- Até teus amigos te chamaram de fofoqueiro, se irritou Lucas.

Mais tarde, na casa da árvore, o clima ficou pesado. Acontece que Tonzão decidiu sair em defesa do amigo e começou a atacar Lucas com muitos xingamentos e palavrões. E claro que o militar não deixou barato, né? Os dois discutiram e começaram a levantar a voz.

- Deixa de ser moleque. Vira homem p***a.

- Tonzão, eu não vou discutir com você, tentou finalizar Lucas.

- Tu é otário, quer aproveitar a fragilidade dos outros. Seu personagem não vai pegar aqui não. Tu é moleque. Tu é otário.

- As suas atitudes, cara. As suas atitudes dentro do jogo. Quer jogar na minha cara? As atitudes que você teve desde que você entrou. Armando esse grupão, oprimindo as pessoas.

- Onde eu oprimi alguém?

- Agora vocês voltaram atrás.

Cariúcha decidiu se envolver no bafafá e as vozes foram ganhando cada vez mais força na área externa da sede. Os dois trocaram ofensas pesadas e se tornaram um dos assuntos mais comentados na web durante a noite.

Depois de descer da casa de árvore, a cantora foi para cima de Lucas e a discussão continuou até o militar conseguir entrar na casa.

No quarto, sozinha, e ainda com as roupas da votação, Jenny Miranda caiu no choro. Sem explicar o motivo, a peoa ficou sentada na cama deixando as lágrimas rolarem soltas.

É importante ressaltar que essa não é a primeira vez que a mãe de Bia Miranda cai no choro durante o confinamento. Ela já se emocionou outras vezes ao mandar mensagens para a filha.

Calma! Parece que, dessa vez, a peoa estava chateada porque não viu que Sander ainda precisava ser resgatado no Resta Um e acabou deixando o amigo ir para a berlinda.

Ainda com a voz um pouco embargada, Jenny explicou que o peão estava no seu ponto cego e, por isso, chamou o nome de Nadja Pessoa.

Você se lembra que Jaquelline causou uma punição na casa porque estava irritada? Pois bem, ela ainda não pediu desculpas e, ao que tudo indica, não irá pedir.

Depois de ouvir diversos conselhos dos amigos, a peoa explicou o motivo por não ter se desculpado com os colegas e justificou:

- Sobre a punição. Eu ia pedir desculpas para vocês, só que ontem, quando eu entrei para pegar os três baldes, acabou que aconteceu toda aquela confusão e eu decidi não me desculpar mais, tá?

Confiante que voltará com o chapéu de Fazendeiro depois da prova, Laranjinha já está planejando o que fará com os amigos e adversários no confinamento.

No quarto, o ator confirmou que fará o possível para colocar pelo menos duas pessoas na baia, mesmo que para isso ele precise jogar de forma suja e com muita fofoca.

Na casa da árvore, Lucas, André Gonçalves e Rachel estavam deitados e conversando muito sobre as estratégias que seguirão nos próximos dias. O ator confessou que só votou em Tonzão porque o considera líder do grupo dos crias:

- Um líder é sempre aquilo que deve ser caçado. O Tom é uma referência para aqueles quatro caras lá. E depois, eu acredito que a Cariúcha vai se afogar sozinha, por ela mesma.

O militar contou que teve o mesmo sentimento sobre a cantora e por esse motivo deve diminuir os embates que tem com ela.