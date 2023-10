Bia Haddad, Luisa Stefani e Ingrid Martins avançam nas duplas em Pequim

As tenistas brasileiras se destacaram nesta quarta-feira no Torneio de Pequim. A dupla formada por Luisa Stefani e Ingrid Martins avançou na chave de duplas, assim como a parceria composta por Beatriz Haddad Maia e pela russa Veronika Kudermetova. Elas alcançaram as quartas de final do torneio de nível WTA 1000, disputado na China.

Ingrid e Luisa superaram as americanas Coco Gauff e Jessica Pegula, cabeças de chave número dois do torneio, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 10/5. Trata-se do melhor resultado de Ingrid em sua carreira.

"Foi uma partida de alto nível, perdemos o primeiro set no detalhe, mas estávamos fazendo as coisas certas. Era ter paciência, continuar fazendo o nosso. No segundo, conseguimos uma quebra de início, quebramos de novo e fechamos o set de forma agressiva, muito boa. No super tie-break mantivemos o nível, ficamos na frente, agressivas, fomos mais corajosas. Acho que merecemos", analisou a brasileira.

Assim como Ingrid, Luisa exaltou o desempenho do time no super tie-break. "Começamos com muita energia, elevamos muito o nível, salvamos alguns pontos muito bons, com bons reflexos, foi um baita tie-break. Assim que precisamos jogar para ganhar de uma dupla forte como a das norte-americanas. Muito feliz de passar para a próxima rodada", comentou.

Ela e Luisa, medalhista olímpica na Olimpíada de Tóquio, em 2021, vão enfrentar nas quartas alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva, vice-campeãs do US Open e cabeças de chave número quatro em Pequim.

Em outra partida com o Brasil em quadra, Bia Haddad e Kudermetova atropelaram a ucraniana Nadiia Kichenok e a romena Monica Niculescu pelo placar de 6/0 e 6/3. Suas próximas adversárias serão a polonesa Magda Linette e a americana Peyton Stearns.

CHAVE DE SIMPLES

Atual número dois do mundo, a polonesa Iga Swiatek obteve vitória tranquila nesta quarta ao superar justamente Linette na chave de simples, por duplo 6/1. A adversária da segunda cabeça de chave nas quartas de final ainda não foi definida.

Já a quarta pré-classificada do torneio, a americana Jessica Pegula se despediu da competição ao ser batida pela letã Jelena Ostapenko (13ª) por 6/4 e 6/2. Na sequência, a campeã de Roland Garros de 2017 enfrentará a russa Liudmila Samsonova, que despachou a ucraniana Marta Kostyuk por 6/4, 6/7 (4/7) e 7/5.

Em outro jogo do dia, a casaque Elena Rybakina (5ª) superou a russa Mirra Andreeva por 2/6, 6/4 e 6/1. A campeã de Wimbledon no ano passado ainda não sabe qual será sua oponente nas quartas de final.