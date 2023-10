Dólar recua após ADP fraco nos EUA e alívio em Treasuries

O dólar ante o real acelerou a queda intradia nesta quarta-feira, 4, após os dados de criação de empregos no setor privado dos EUA em setembro mais fracos que o esperado. Os números estimulam ampliação de perdas dos rendimentos dos Treasuries e melhora dos futuros das bolsas de Nova York, à medida que sinais de arrefecimento da economia costumam reduzir expectativas de aperto monetário do Federal Reserve (Fed), alimentando o apetite por risco. Os dados antecedem a divulgação na sexta-feira (6) do relatório oficial de emprego, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.

Mais cedo, a moeda americana e a curva de juros já haviam iniciado a sessão em baixa, sob efeito da queda dos rendimentos dos Treasuries e o fortalecimento de euro e libra na esteira dos dados de PMIs de serviços e composto em setembro na zona do euro, Alemanha e Reino Unido melhores que as previsões dos analistas financeiros.

Nos EUA, o setor privado criou 89 mil empregos em setembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada hoje pela ADP. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de geração de 140 mil postos de trabalho no mês passado. Já o número de empregos criados em agosto foi levemente revisado para cima, de 177 mil a 180 mil. A pesquisa da ADP, que adotou nova metodologia no ano passado, também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 5,9% em setembro.

Nesta manhã, o relator do projeto de lei que prevê a tributação de fundos de alta renda, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), afirmou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que não incluirá no parecer que será votado em plenário a proposta enviada pelo governo que acaba com a dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). De acordo com o deputado, o tema ainda está "verde" e poderia contaminar a proposta sobre taxação dos fundos, que está mais madura. A expectativa, segundo ele, é que a matéria sobre offshores e fundos exclusivos seja apreciada ainda hoje. A ideia, de acordo com o deputado, é de que o texto sobre JCP seja votado ainda este semestre em um projeto de lei separado, da maneira como foi enviado pelo Executivo.

Às 9h46 desta quarta, o dólar à vista caía 0,49%, a R$ 5,1297, após registrar mínima a R$ 5,1257 (-0,55%). O dólar para novembro perdia 0,74%, a R$ 5,1470.