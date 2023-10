Airbnb e IGLTA revelam destinos no Brasil mais inclusivos para comunidade LGBTQ+

A comunidade LGBTQ+ continua se consolidando como fonte de impacto econômico positivo no setor do turismo. A Fundação IGLTA (Associação Internacional de Viagens LGBTQ+) apresentou os resultados de uma pesquisa encomendada pelo Airbnb a fim de identificar novas tendências de viagens entre a comunidade LGBTQ+, incluindo preferências de acomodações e destinos inclusivos.

De acordo com a pesquisa, mais de 80% dos entrevistados brasileiros que fazem parte da comunidade LGBTQ+ planejam viajar mais de duas vezes durante 2024. Quando questionados sobre os principais motivos de escolherem um destino para viajar, mais de 75% afirmam que preço acessível é algo a considerar. No entanto, para mais de 55% da comunidade de viajantes, sentir-se seguro é muito importante e 70% disseram preferir destinos onde se sintam acolhidos como membros da comunidade LGBTQ+.

“As conclusões desta pesquisa destacam o profundo impacto que a inclusão tem na experiência de viagem LGBTQ+. Sentir-se seguro, aceito e valorizado como membro da comunidade é de extrema importância para os viajantes”, diz o presidente e CEO da IGLTA, John Tanzella. “Os destinos que priorizam a inclusão não só criam experiências positivas, mas também se beneficiam com as contribuições econômicas significativas da nossa comunidade.”

O poder de compra da comunidade LGBTQ+ representa um importante benefício econômico para os destinos. De acordo com a pesquisa, mais de 55% dos viajantes gastaram mais de US$ 1 mil em viagens durante 2022.

Em termos de preferência por acomodações, a pesquisa sugere que o Airbnb está se tornando a melhor opção pela comunidade. Mais de 60% dos viajantes LGBTQ+ afirmaram ter ficado em um espaço listado no Airbnb no último ano e, para a maioria desses entrevistados, é a opção preferida – 36% escolhem o Airbnb para poder ficar em um local conveniente, 25% pelas diferentes comodidades que podem obter e quase 40% usam essa opção para ter mais privacidade e se sentirem mais bem-recebidos.

O Airbnb está comprometido com a diversidade e a inclusão na sua cultura, como parte dos seus esforços para promover espaços onde todos possam se sentir bem-vindos. Nos últimos anos, o Airbnb implementou uma série de programas e políticas para promover a inclusão e combater a discriminação. Isso inclui a instituição do Compromisso da Comunidade Airbnb, exigindo que todos os que utilizam a plataforma concordem em tratar uns aos outros com respeito, sem julgamento ou preconceito. Todos os potenciais anfitriões e hóspedes devem concordar com o Compromisso da Comunidade e seguir a Política de Não Discriminação para se juntarem à comunidade. Até hoje, mais de 2,5 milhões de pessoas globalmente tiveram o acesso negado ou foram removidas do Airbnb por se recusarem a concordar com o Compromisso com a Comunidade.

O Airbnb tem contribuído para distribuir o turismo para mais destinos. Desde março de 2020, mais de 13 mil cidades ao redor do mundo e quase 600 cidades no Brasil tiveram sua primeira reserva na plataforma, com a comunidade LGBTQ+ sendo bem recebida. Para quase 80% dos participantes da pesquisa, o Airbnb os permitiu viajar para destinos que nunca consideraram visitar antes. Além disso, mais de 70% das estadias via Airbnb estão reduzindo o risco destes hóspedes serem discriminados, e quase 70% dos respondentes disseram que se sentem extremamente ou muito seguros enquanto ficam em uma acomodação reservada via Airbnb.

O diretor de comunicação corporativa do Airbnb na América Latina, Carlos Olivos, menciona que “é devido à comunidade Airbnb, que abraçou a inclusão e acolheu a todos de braços abertos, que uma mudança positiva para a comunidade LGBTQ+ está sendo feita em todas as cidades onde o Airbnb está presente, e esperamos que se expanda para o resto das comunidades”. Em junho passado, o Airbnb reportou um crescimento de aproximadamente 90% do número total de anfitriões que utilizam linguagem inclusiva LGBTQ+ nos seus perfis globalmente.

A pesquisa também perguntou à comunidade brasileira de viajantes o quão inclusivas são as cidades no País, sendo as mais inclusivas para os LGBTQ+ as seguintes:

São Paulo

Rio de Janeiro

Salvador

Florianópolis

Recife

O Airbnb tem sido um parceiro da IGLTA nos últimos cinco anos, trabalhando para capacitar empresas de viagens que acolhem pessoas LGBT+ em todo o mundo por meio de liderança, pesquisa e educação. A plataforma também patrocinou o programa IGLTA Fellowship, que apoia empreendedores LGBTQ+ na indústria do turismo. Em 2021, o Airbnb e a IGLTA criaram um guia para ensinar conceitos inclusivos à comunidade de anfitriões no Airbnb e a plataforma implementou esforços contínuos para promover a inclusão em sua comunidade. “Queremos impulsionar a inclusão em todo o setor e continuaremos trabalhando e apoiando organizações e programas global e regionalmente”, conclui Olivos.