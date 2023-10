Piloto da região disputará primeiro brasileiro de kart de sua carreira

O piloto de São Bernardo, Nícolas Amaral, de 15 anos, terá o grande desafio de sua carreira a partir do próximo final de semana: a disputa do Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado no Kartódromo Techspeed, em Rio Grande Sul, na categoria F4 Júnior. Nícolas vem se destacando na carreira e já conquistou dois pódios na Copa São Paulo Light de Kart.

Como mostrado pelo Diário no mês passado, o piloto já até conseguiu seu primeiro contrato com uma equipe. “Meu objetivo principal é conquistar o título e sinto que estou no caminho certo para isso acontecer”, comentou o piloto da WKR Team.