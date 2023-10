Greve sem sentido

A greve é um direito sagrado do trabalhador, assegurado pela Constituição da República, mas a que foi promovida ontem por servidores públicos estaduais fugiu ao princípio da razoabilidade. Motivado por interesses claramente políticos, o movimento não passou de um recado ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de que ele vai enfrentar resistência ferrenha dos sindicatos caso insista em manter seu plano de privatizações – que inclui a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), empresa considerada a joia da coroa da administração paulista. O desrespeito à Justiça e à população por parte dos organizadores da paralisação dá ideia do nível da batalha que se desenha.

Uma análise, ainda que rápida, dos argumentos utilizados pelos grevistas é suficiente para caracterizar o espírito antirrepublicano do movimento. Sindicalistas de Sabesp, Metrô e CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) defendem maior participação da população nas discussões sobre o pacote de desestatização do governo, como se os paulistas não tivessem sido comunicados do plano pelo atual governador durante a campanha que o legitimou ao cargo – portanto, oportunamente. É preciso lembrar, ainda, que o projeto precisará da chancela da Assembleia Legislativa, ambiente no qual a sociedade se manifesta por meio da voz dos deputados, seus representantes democraticamente eleitos.

Não se pode deixar de apontar a indisciplina do movimento ao desrespeitar a determinação judicial que previa 100% do contingente trabalhando no horário de pico e 80% nos demais – na linha da CPTM que serve o Grande ABC, a 10-Turquesa, todas as estações mantiveram seus portões fechados durante todo o dia. Ao priorizar o seu direito à manifestação, desconsiderando o direito da população de ir e vir, as entidades de trabalhadores demonstraram intransigência incompatível com o espírito democrático que deve caracterizar pleitos autênticos. E essa insensibilidade não poderá ser reparada nem mesmo pelas milionárias multas que os sindicatos receberam por realizar uma greve sem sentido.