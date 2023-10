Charge - 4 de outubro de 2023

A greve realizada por trabalhadores do Metrô, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) nesta terça-feira (3) gerou impactos para passageiros do Grande ABC. A Linha 10-Turquesa, que corta a região em seus 38 km de extensão, amanheceu com todas as suas estações fechadas, afetando as cerca de 361,5 mil pessoas transportadas nela por dia útil, segundo estimativa da própria CPTM.