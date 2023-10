No Japão, juro do JGB de 10 anos atinge máxima desde agosto de 2013

O rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos atingiu o maior nível em uma década nesta quarta-feira, após os retornos dos Treasuries renovarem máximas em 16 anos em meio à visão de que os juros básicos dos EUA terão de continuar em patamares elevados por mais tempo. Durante a madrugada, o juro do JGB de 10 anos subiu 4,5 pontos-base, a 0,805%, tocando o nível mais alto desde agosto de 2013. Pela política de curva de juros do Banco do Japão (BoJ), o teto de variação do JGB é de 1%. *Com informações da Dow Jones Newswires.