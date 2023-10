Bolsas da Ásia fecham em baixa, após tombo em NY motivado por juros

As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta quarta-feira, 4, em forte baixa, acompanhando Wall Street, que ontem sofreu expressivas perdas após novos sinais de que os juros nos EUA deverão permanecer em níveis elevados por mais tempo.

O índice japonês Nikkei caiu 2,28% em Tóquio, a 30.526,88 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 2,41% em Seul, a 2.405,49 pontos, ao retornar de uma sequência de feriados, enquanto o Hang Seng cedeu 0,78% em Hong Kong, a 17.195,84 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,10% em Taiwan, a 16.273,38 pontos.

Na China, os mercados seguem fechados devido ao feriado da Semana Dourada.

O mau humor na Ásia veio após as bolsas de Nova York caírem entre 1,3% e 1,9% nesta terça, à medida que dados positivos do mercado de trabalho dos EUA reforçaram a visão de que os juros americanos continuarão altos por mais tempo, levando os rendimentos dos Treasuries a renovar máximas em 16 anos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no vermelho hoje, terminando o pregão no menor nível em 11 meses. O S&P/ASX 200 caiu 0,77% em Sydney, a 6.890,20 pontos. * Com informações da Dow Jones Newswires.