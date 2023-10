Câmara aprova um destaque ao marco das garantias, encerra votação e texto vai à sanção

A Câmara encerrou na na noite desta terça-feira, 3, a votação do marco das garantias, uma das apostas do Ministério da Fazenda para destravar a concessão de crédito no País, aumentar o consumo das famílias e impulsionar o crescimento econômico. O texto vai agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os deputados aprovaram um destaque que derrubou a inclusão do Maranhão na distribuição do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Essa medida havia sido incluída pelo relator do texto no Senado, Weverton (PDT), que é do Maranhão. Deputados do Norte reclamaram no plenário que a medida retiraria recursos de seus redutos e conseguiram rejeitar a emenda.