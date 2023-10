Mirassol vence o Londrina, chega a 3ª vitória seguida e encosta no G-4 da Série B

O Mirassol continua sonhando com o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, venceu o Londrina por 2 a 0, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, na abertura da 31ª rodada. Zé Roberto marcou os dois gols da partida.

Foi a terceira vitória consecutiva do Mirassol, que ganhou duas posições e aparece em sétimo, com 49 pontos. São quatro de diferença para o Guarani, primeiro no G-4 e que ainda jogará na rodada. Já o Londrina permanece em penúltimo, com 24 pontos e cada vez mais próximo do rebaixamento.

Com bola rolando, o Mirassol dominou o Londrina do início ao fim. Logo aos nove minutos, Gabriel recebeu nas costas da marcação dentro da área e cruzou. Zé Roberto, com a coxa, só empurrou para o fundo das redes. Dois minutos depois, o mesmo Zé Roberto quase fez o segundo.

Em noite inspirada, o artilheiro seguiu dando trabalho à defesa do Londrina. Aos 17 minutos, o atacante foi derrubado por Gabriel na área e a arbitragem marcou pênalti. O próprio goleador cobrou lentamente e deslocou o goleiro Lucas Frigeri, aumentando a vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, o Londrina voltou com outra postura e tentou diminuir a vantagem do Mirassol. Mas o prejuízo poderia ter sido maior, já que aos 13, Gabriel recebeu lançamento, saiu cara a cara com o goleiro e estufou as redes. Contudo, o meia estava em posição irregular e o gol foi anulado.

O Londrina não teve sucesso na criação de jogadas e ficou refém das jogadas aéreas, como aconteceu aos 28 minutos, quando João Paulo cobrou escanteio e Brandão cabeceou em cima de Alex Muralha. No fim, o Mirassol seguiu tendo chances de ampliar, mas manteve o placar em 2 a 0 até o apito final.

O Mirassol volta a campo na terça-feira, dia 10, para visitar o ABC, às 21h30, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN). Enquanto o Londrina, no domingo, dia 15, receberá o Avaí, às 18h30, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 2 X 0 LONDRINA

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Luiz Otávio, Rodrigo Sam e Guilherme Biro; Leandro Vilela (Yuri Lima), Danielzinho, Gabriel (Fernandinho) e Chico Kim (Camilo); Zé Roberto (Cristian) e Negueba (Julimar). Técnico: Mozart Santos.

LONDRINA - Lucas Frigeri; Lucas Mendes (Igor França), Gabriel, Rafael Vaz e Gustavo Salomão; Moisés Gaúcho (Garraty), João Paulo e Ariel (Mauro Bravo); Iago Dias (Peu), Wiliam Barbio (Brandão) e Paulinho Moccelin. Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Zé Roberto, aos 9 e aos 19 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

CARTÃO AMARELO - Brandão (Londrina).

RENDA - R$ 29.610,00.

PÚBLICO - 2.107 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).