McCarthy: Não concorrerei novamente à presidência da Câmara dos Representantes

O deputado republicano Kevin McCarthy afirmou nesta terça-feira, 3, que não vai concorrer novamente à presidência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Hoje, McCarthy foi destituído da função. Foi a primeira vez que o plenário removeu um líder do cargo desta maneira, com 216 votos favoráveis a 210 contrários. "Posso ter perdido a votação hoje, mas eu lutei pelo o que eu acredito - e eu acredito na América", afirmou o deputado em sua conta do X (antigo Twitter).