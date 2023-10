Aerosmith adia todos os shows de 2023 devido a grave lesão vocal de Steven Tyler

A banda Aerosmith anunciou o cancelamento de todos os seus shows programados para este ano devido a uma lesão vocal grave sofrida por seu vocalista, Steven Tyler.

Em uma declaração divulgada pelas redes sociais, a banda revelou que a lesão de Steven é mais séria do que se pensava inicialmente. Além do dano às suas cordas vocais, ele fraturou a laringe, o que exige cuidados contínuos.

O médico de Tyler confirmou a gravidade da lesão e enfatizou que, devido à natureza da fratura, a paciência é fundamental para sua recuperação.

Com isso, todos os shows da turnê PEACE OUT previstos para este ano foram adiados para 2024. Novas datas serão anunciadas assim que a banda tiver mais informações.

No comunicado, Steven Tyler expressou sua tristeza: "Estou de coração partido por não estar lá fora com o Aerosmith, meus irmãos e os incríveis Black Crowes, tocando para os melhores fãs do mundo. Prometo que voltaremos assim que pudermos!"

A banda assegurou que todos os ingressos previamente comprados serão válidos para as novas datas. Além disso, reembolsos estarão disponíveis para aqueles que não puderem comparecer assim que as novas datas forem anunciadas. A banda orienta que os fãs com dúvidas sobre reembolsos entrem em contato com o ponto de compra dos ingressos.

Com mais de 50 anos de trajetória, a banda havia anunciado, em maio de 2023, sua turnê de despedida intitulada PEACE OUT. A série especial de 40 shows tinha início previsto para setembro na Filadélfia e se estenderia até janeiro de 2024 em Montreal. A turnê também incluía uma apresentação especial na cidade natal da banda, Boston, na véspera de Ano Novo.