Seleção Brasileira feminina de Ginástica Artística conquista vaga olímpica

A Seleção Brasileira Feminina de Ginástica Artística garantiu presença nas Olimpíadas de Paris 2024. No Mundial da modalidade que está acontecendo na cidade belga de Antuérpia, as ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira garantiram o retorno do Brasil ao Jogos Olímpicos na categoria por equipe, após ficarem de fora de Tóquio 2020.

Além disso, a ginasta e medalhista olímpica, Rebeca Andrade, representará o Brasil em quatro finais: ela defende seu título no individual geral, e disputa também salto, solo e na trave. No total a brasileira somou 56,599 pontos e só não se classificou para a decisão das barras assimétricas.

Outra ginasta que chamou atenção foi Flávia Saraiva, que competirá contra Rebeca no individual geral e no solo, somando 54,699 pontos. “A gente sente muito orgulho e estamos muito felizes por estar aqui. Em 2021, eu e a Rebeca fomos para as Olimpíadas sozinhas e a gente sabe o quanto faz falta ter uma equipe. Nós somos pessoas muito dedicadas”, disse Flávia Saraiva ao GE, após o Brasil sacramentar sua vaga nas Olimpíadas do ano que vem.

No total, a Seleção Brasileira conquistou 164,297 pontos, ficando na terceira posição na classificação geral, ficando atrás dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. A final da disputa por equipes acontece ainda hoje, a partir das 14h30, com transmissão do Sportv 3.

MASCULINO

Também no Mundial da Antuérpia, a Seleção Masculina terminou em 13º lugar e não conseguiu vaga para as Olimpíadas na categoria por equipe. Caio Souza, lesionado no tendão, e Arthur Zanetti, com virose, ficaram de fora da competição.